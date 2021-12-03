Цены поднимутся еще на 15%: какие продукты к праздникам нужно покупать уже сейчас

Также некоторые виды продуктов дорожают по сезону – овощи, фрукты, молоко и мясо.

Цены на продукты питания в канун праздников практически всегда идут вверх. В первую очередь дорожает то, что пользуется большим спросом.

Какие продукты к новогоднему столу стоит покупать уже сейчас, рассказали эксперты в комментарии для Vesti.

Эксперты отмечают, что за 2021 год продукты питания подорожали в среднем на 30%.

Однако, это еще не предел и в декабре ценники снова поползут вверх. Ожидается, что стоимость продуктов к концу месяца увеличится еще на 5-15%.

По прогнозу экспертов, ожидается подорожание стандартных продуктов, которые используют для праздничного стола – мяса и молочных продуктов.

"Можно купить сливочное масло, которое поднимется в цене на 15%. То же касается и сливок. Можно заморозить филе курятины, пока оно стоит около 130 гривен, а к Новому году оно еще добавит минимум 10–20 грн. Также можно запастись свининой и говядиной", - советует ретейлер Валерия Кушнир.

Также специалисты рекомендуют запастись яйцами и майонезом, так как цена может подпрыгнуть почти в два раза.

"Не стоит забывать о яйцах и майонезе. По прогнозам, яйца могут подорожать до 40–50 гривен за десяток, сейчас за такое количество в среднем берут 30 гривен", - говорит эксперт.

Также можно заранее купить и деликатесы.

"Уже сегодня лучше запастись деликатесами: сырокопченой колбасой, хамоном и прочими мясными изделиями долгого срока хранения. Это касается и сыров, срок хранения которых позволяет им полежать у вас в холодильнике, а не на полках супермаркета", - советует Валерия Кушнир.

В начале декабря в магазинах начинаются различные предпраздничные акции и скидки.

Можно по выгодным ценам купить консервированный горошек и кукурузу, крабовые палочки, морепродукты, красную икру или рыбу.

Эксперты советуют перед покупкой таких товаров внимательно проверять дату изготовления и срок хранения.

Экономист Юрий Гаврилечко советует также запасаться спиртным, особенно игристым. В 2021 году в Европе его произвели меньше и поэтому цены перед праздниками начнут расти.