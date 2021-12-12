ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Для похода в ресторан придется месяц копить, а эконом-заведения исчезнут: что ждет индустрию общепита

Новина українською →
Воскресенье 12 декабря 2021 12:12
Для похода в ресторан придется месяц копить, а эконом-заведения исчезнут: что ждет индустрию общепита В 2022 году рестораны в Украине будут быстро закрываться и повышать цены (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине в 2022 году количество заведений общественного питания начнет резко сокращаться. Заведения премиум-класса начнут поднимать ценники, а эконом варианты будут закрываться.

Такой прогноз сделала соучередитель Национальной ресторанной ассоциации Украины, директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Носонова в комментарии для UBR.

По словам эксперта, рестораны будут вынуждены ежемесячно переписывать ценники, а доступных заведений на рынке просто не останется. Многие вынуждены будут закрыться навсегда.

Цены в недорогих ресторанах будут повышаться на 10-20% каждый месяц.

А к весне цены вырастут на 50%. Кто не сможет обновить свои прайсы – вынуждены будут закрыться.

Главной причиной такой ситуации в сфере общепита Насонова назвала то, что за год зарплаты персонала выросли почти в два раза, расходы на коммунальные услуги пошли вверх. Выдержать такие расходы могут только дорогие рестораны.

"Платить аренду, налоги, акцизы, эквайринг смогут только дорогие рестораны. А недорогие – куда деваться – будут повышать цены. Потому что просто нечем будет оплачивать расходы, которые все растут и растут", – говорит Насонова.

Она добавила, что ресторанный рынок может вернуться в уровень 2000-х годов, когда заведений было мало и все они были забиты до отказа.

А чтобы посетить хороший ресторан, украинцам придется копить на такое развлечение целый месяц.

По словам эксперта, ресторанов станет намного меньше и в первую очередь – недорогих. А оставшиеся будут забиты посетителями.

Напомним, ранее мы писали о том, как рестораны в Украине перенесли локдауны и карантины.

А также рассказывали о том, что в Украине подорожают продукты и эксперты назвали, что нужно купить уже сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
прогноз цены рестораны общепит
LITE
Украинская Барби: Алина Гросу в розовом корсете покорила кукольным образом
Украинская Барби: Алина Гросу в розовом корсете покорила кукольным образом