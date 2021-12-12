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Для походу в ресторан доведеться місяць збирати, а економ-заклади зникнуть: що чекає індустрію громадського харчування

Новость на русском →
Неділя 12 грудня 2021 12:12
Для походу в ресторан доведеться місяць збирати, а економ-заклади зникнуть: що чекає індустрію громадського харчування У 2022 році ресторани в Україні будуть швидко закриватися і підвищувати ціни (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні у 2022 році кількість закладів громадського харчування почне різко скорочуватися. Заклади преміумкласу почнуть піднімати цінники, а економваріанти будуть закриватися.

Такий прогноз зробила співзасновник Національної ресторанної асоціації України, директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Носонова в коментарі для UBR.

За словами експерта, ресторани будуть змушені щомісяця переписувати цінники, а доступних закладів на ринку просто не залишиться. Багато з них змушені будуть закритися назавжди.

Ціни в недорогих ресторанах будуть підвищуватися на 10-20% щомісяця.

А до весни ціни зростуть на 50%. Хто не зможе оновити свої прайси - змушені будуть закритися.

Головною причиною такої ситуації у сфері громадського харчування Насонова назвала те, що за рік зарплати персоналу зросли майже у два рази, витрати на комунальні послуги пішли вгору. Витримати такі витрати можуть тільки дорогі ресторани.

"Платити оренду, податки, акцизи, еквайринг зможуть тільки дорогі ресторани. А недорогі - куди подітися - будуть підвищувати ціни. Тому що просто нічим буде оплачувати витрати, які всі ростуть і ростуть", - говорить Насонова.

Вона додала, що ресторанний ринок може повернутися в рівень 2000-х років, коли закладів було мало і всі вони були забиті вщерть.

А щоб відвідати хороший ресторан, українцям доведеться збирати на таку розвагу цілий місяць.

За словами експерта, ресторанів стане набагато менше і в першу чергу – недорогих. А решта будуть забиті відвідувачами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як ресторани в Україні перенесли локдауни та карантини.

А також розповідали про те, що в Україні подорожчають продукти та експерти назвали, що потрібно купити вже зараз.

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