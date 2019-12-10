Похищение ребенка в Киеве: выяснились неожиданные подробности

В Киеве объявили план "Перехват" из-за информации о похищении ребенка. Как сообщалось, маленькую девочку увезли на автомобиле Volkswagen черного цвета. Новые детали резонансного происшествия рассказали в издании "Сегодня".

12-летнюю девочку якобы похитили на Крещатике. Кроме нее – "похищен" был еще один ребенок, из школы № 53, которая находится на улице Богдана Хмельницкого.

Однако выяснилось, что детей на самом деле никто не похищал, а шум подняли дети, которые забеспокоились, что их друзей увозят неизвестные люди.

"В Шевченковское отделение полиции поступила информация о похищении ребенка. Был введен план "Перехват". Но на протяжении часа оказалось, что увезли двоих детей. И их никто не похищал. Родители отправили за своими двумя детьми охранников", - объяснили в полиции и добавили, что шум подняли другие дети.

"Дело в том, что, когда детей забирали мужчины – это увидели другие дети. Они перезвонили своим родителям, а те уже позвонили в полицию, сообщив о похищении. Сотрудники полиции связались с родителями детей, и они подтвердили, что попросили охранников забрать своих детей и отвезти их в бассейн. Операцию "Перехват" уже сняли. Дети вместе с родителями, и все в порядке", - сообщили в правоохранительных органах.