ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Похищение ребенка в Киеве: выяснились неожиданные подробности

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 18:30
Похищение ребенка в Киеве: выяснились неожиданные подробности
В Киеве похитили ребенка (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве объявили план "Перехват" из-за похищения ребенка - что произошло

В Киеве объявили план "Перехват" из-за информации о похищении ребенка. Как сообщалось, маленькую девочку увезли на автомобиле Volkswagen черного цвета. Новые детали резонансного происшествия рассказали в издании "Сегодня".

12-летнюю девочку якобы похитили на Крещатике. Кроме нее – "похищен" был еще один ребенок, из школы № 53, которая находится на улице Богдана Хмельницкого.

Однако выяснилось, что детей на самом деле никто не похищал, а шум подняли дети, которые забеспокоились, что их друзей увозят неизвестные люди.

"В Шевченковское отделение полиции поступила информация о похищении ребенка. Был введен план "Перехват". Но на протяжении часа оказалось, что увезли двоих детей. И их никто не похищал. Родители отправили за своими двумя детьми охранников", - объяснили в полиции и добавили, что шум подняли другие дети.

"Дело в том, что, когда детей забирали мужчины – это увидели другие дети. Они перезвонили своим родителям, а те уже позвонили в полицию, сообщив о похищении. Сотрудники полиции связались с родителями детей, и они подтвердили, что попросили охранников забрать своих детей и отвезти их в бассейн. Операцию "Перехват" уже сняли. Дети вместе с родителями, и все в порядке", - сообщили в правоохранительных органах.

В Белой Церкви из детсада похитили ребенка: все детали ЧП Положил в багажник: в Киеве нашли "похитителя" ребенка (видео)
Новости Украины похищениеплан
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь