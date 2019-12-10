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Викрадення дитини у Києві: з'ясувалися несподівані подробиці

STYLERЖиття    10.12.2019 - 18:30
Викрадення дитини у Києві: з'ясувалися несподівані подробиці
У Києві викрали дитину (Колаж РБК-Україна)

У Києві оголосили план "Перехоплення" через викрадення дитини - що сталося

У Києві оголосили план "Перехоплення" через інформацію про викрадення дитини. Як повідомлялося, маленьку дівчинку вивезли на автомобілі Volkswagen чорного кольору. Нові подробиці резонансної події розповіли у виданні "Сьогодні".

12-річну дівчинку нібито викрали на Хрещатику. Крім неї – "викраденою" була ще одна дитина, зі школи № 53, яка знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького.

Однак з'ясувалося, що дітей насправді ніхто не викрадав, а шум підняли діти, які занепокоїлися, що їх друзів забрали невідомі люди.

"В Шевченківське відділення поліції надійшла інформація про викрадення дитини. Був введений план "Перехоплення". Але протягом години виявилося, що забрали двох дітей. І їх ніхто не викрадав. Батьки відправили за своїми двома дітьми охоронців", - пояснили в поліції і додали, що галас счинили інші діти.

"Справа в тому, що, коли дітей забирали чоловіки – це побачили інші діти. Вони передзвонили своїм батькам, а ті вже подзвонили в поліцію, повідомивши про викрадення. Співробітники поліції зв'язалися з батьками дітей, і вони підтвердили, що попросили охоронців забрати своїх дітей і відвезти їх в басейн. Операцію "Перехоплення" вже зняли. Діти разом з батьками, і все у порядку", - повідомили в правоохоронних органах.

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