Похищали людей и держали волонтеров в подвалах: в Украине батюшки УПЦ МП прислуживали оккупантам

Отмечается, что в Киевской области батюшки даже похищали людей.

Один из таких служителей церкви забирал себе похищенную гуманитарную помощь, а волонтеров держал в закрытых кельях. Другой встречал оккупантов с иконой и быстро подружился с ними.

Чем занимались предатели

Волонтер Светлана Федорова рассказала, что во время того, как они везли гуманитарную помощь, их остановили российские военные. У людей сразу забрали мобильные телефоны, пригрозили расстрелом и повезли в оккупированную тогда Бородянку. Там всех волонтеров привели в церковь.

"Из церкви вышел отец Виктор, с ним был человек в военной форме. Они сказали, что нас будут проверять. На них всех были георгиевские ленты", - рассказала волонтер.

Отец Виктор держал людей в подвале (Скриншот из видео)

По ее словам, люди батюшку не интересовали, он проявлял большой интерес к автомобилям, на которых они приехали. На территории церкви в плену находилось 19 людей.

"Мне показалось, что батюшка обычный мародер", - рассказала волонтер Елена Зилинская.

Она сообщила, что отец Виктор распоряжался гуманитарной помощью по своему смотрению.

Служитель УПЦ МП во время оккупации Бородянки охотно раздавал в интервью, в котором поддерживал Виктора Януковича и осуждал ЛГБТ.

"Надо было народу в 2014 году поддержать Януковича", - говорил отец Виктор.

В 20 километрах от Бородянки в селе Андреевка монах Николай также поддерживал российских оккупантов. Но селяне боятся рассказывать о наставнике, говорят, что уже надоело.

Интересно, что до того как стать священнослужителем Николай был осужден за педофилию.

По словам людей, когда россияне зашли в село - отец Николай вышел их встречать с иконой в руках.