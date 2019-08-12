Погодный апокалипсис: какие области Украины окажутся в большой опасности

Погода в Украине во вторник, 13 августа, будет неблагоприятной практически во всех областях страны. Юг, Восток и Центр будут страдать от высокой температуры воздуха, а на Севере и Западе к жаре добавятся сильны грозы, ливни и метами возможен град.

На востоке Украины 13 августа будет сухо, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит всего +12 +14 градусов, а днем воздух прогреется до +29 +32 градусов.

На юге страны будет солнечно и сухо, без осадков. Ночью в регионе ожидается от +20 до +22 градусов, днем столбики термометров покажут +30 +32 градуса. В Крыму осадки не прогнозируются, будет солнечно и сухо. Ночью +20 +22 градуса, днем воздух нагреется до +29 +31 градуса.

Северные области захватит циклон – там синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы. Ночная температура воздуха составит +16 +18 градусов, днем ожидается повышение температуры до +30 +32 градусов.

Самая сложная синоптическая ситуация ожидается на Западе Украины. В регионе ожидается высокая температура воздуха, сильные ливневые дожди, грозы и усиление ветра до штормовых значений. Ночью +16 +18 градусов, днем от +29 до +32 градусов.

В центральной части Украины будет жарко, однако без осадков. Ночью +16 +18 градусов, днем воздух прогреется до +30 +32 градусов.

В Киеве 13 августа ожидается самая высокая температура воздуха днем, до +33 градусов. Во вторник будет солнечно и сухо. Ночью ожидается +17 +19 градусов.

Карта погоды на 13 августа

"По информации Укргидрометцентра, 13-14 августа в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с. 14 августа в западных областях снижение дневной температуры до +20 +25 градусов", - говорится в официальном предупреждении.

Кроме того, по данным Severe Weather Europe, над Украиной возникла угроза мощнейших штормов. Непогода затронет ряд европейских стран – восток Франции, север Италии, Швейцарию, часть Австрии, Чехии, Словакии, Польши и Беларуси.

Скриншот карты (severe-weather.eu)

В Украине штормовая погода ожидается в северо-западных областях – Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской и части Ровенской областей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик сообщила, когда в Украине резко похолодает.

А также рассказывали о том, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.