Погодные рекорды станут нормой: климатологи дали прогноз для Украины на 2021 год

Погода в Украине принесла снег и морозы, которые в нынешних климатических условиях практически аномальны. Надолго ли снежная зима в стране, ждать ли еще таких "аномалий" в холодном сезоне, и что готовит нам 2021 год - читайте в нашем материале.

Так, 2020 год стал самым теплым за всю историю наблюдений и с наибольшим количеством бурь. Связано это с тем, что земля "нагревается", и каждый дополнительный градус - разрушителен, пишет ТСН.

Климатологи говорят, что ледники южного и северного полюсов тают гораздо быстрее, чем рассчитывали ученые.

"За время наблюдений на нашей станции "Вернадский", средняя годовая температура выросла на три градуса. Три градуса среднегодовой - это разница между Украиной и Норвегией", - говорит Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра.

Конечно же, "погоду нам делают" теплые и холодные течения океана. Именно возле полюсов образовываются холодные потоки, которые и остуживают мировые воды. И нагревание воды в крайних точках планет сформирует принципиально другой тип климата.

Разрушительные ураганы, наводнения, засухи, пожары - вот к чему придется привыкать. И страны, которые исчерпали запасы воды на своих территориях, начинают "охотится" за ледниками.

Украина, соответственно, причастна к этому процессу. Ведь климатические зоны в стране подвинулись на 200 километров вверх - к Северу. По сути Киев переехал в Николаев, Николаев - в Крым, а Крым - залез в "субтропики".

На оккупированном полуострове выпадает вдвое меньше осадков, чем еще несколько лет назад. И настоящей катастрофы не избежать. А когда-то плодородные земли украинского Юга превращаются в пустыню.

"Больше страдает от засухи восточная часть, а от дождей - западная часть", - рассказывает Вазира Мартазинова, директор Украинского метеорологического института.

И к концу 2021-го года все то, что метеорологи называли природными рекордами, станет нормой. Ведь мир переходит на новые климатические измерения.

"Произошла тенденция за последние 20 лет, что у нас сократились сезоны. Снег лежит, лежит, а потом неделя-другая и уже все - жарко", - говорит синоптик Владислав Билык.

Так и случится в ближайшие несколько дней - нас поморозит до среды, а уже в пятницу будет +2... +8 градусов.

Что будет с погодой в Украине в 2021 году (видео: ТСН)

Отметим, что украинцам пообещали самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.

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