Погодные качели продолжаются: синоптики дали печальный прогноз на конец января

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине снова резко изменится в конце января

Погода в Украине не перестает удивлять своей нестабильностью. В среду, 22 января во многих областях страны похолодало и пошел снег. Однако синоптики прогнозируют к концу недели существенное потепление и ясную сухую погоду. А вот с понедельника непогода снова вернется в Украину.

По данным Украинского гидрометцентра, с понедельника, 27 января, во многих областях страны похолодает и вернутся осадки. В западных областях пройдут кратковременные дожди, местами возможен дождь со снегом. Ночная температура опустится до -1 градуса, днем ожидается +3 +5 градусов.

На севере и в центре пройдет мокрый снег, ночью -2 градуса, днем от +2 до +4 градусов. В южных областях пройдет дождь. Ночью от 0 до -2 градусов, днем до +5 градусов. На севере начнет идти мелкий снег, а температура воздуха опустится до -2 градусов ночью. Днем +2 +3 градуса.

Погода в Украине 27 января

Тем временем, в четверг, 23 января, в Украине ожидается пасмурная погода и осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, до 12 м/с.

На востоке страны снег и мокрый снег. Температура воздуха от 0 до +2 градусов. В южных областях синоптики прогнозируют снег с дождем и мокрый снег. Ночью в регионе от 0 до +2 градусов, днем +1 +3 градуса, в Одессе до +5 градусов. В Крыму будет идти снег, температура воздуха +1 +3 градуса.

На севере страны пройдет снег с дождем, местами ночная температура опустится до -2 градусов, днем столбики термометров покажут до +2 градусов.

В западных областях без осадков, но пасмурно. Ночью ожидается от -1 до +2 градусов, днем в большинстве областей от 0 до +3 градусов.

В центральной части страны пройдет снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до +2 градусов. Ветер штормовой, до 12 м/с.

В Киеве 23 января пройдет мокрый снег. Температура ночью опустится до -1 градуса, днем будет холодно, до +1 градуса.

Погода в Украине 23 января