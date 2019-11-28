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Погодные качели обеспечены: синоптик ошарашила украинцев свежим прогнозом

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 11:39
Погодные качели обеспечены: синоптик ошарашила украинцев свежим прогнозом
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в ближайшие дни сделает крутой вираж

Погода в Украине в пятницу, 29 ноября, ожидается пасмурная и дождливая в большинстве регионов страны. Однако, как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, температура воздуха немного поднимется и местами возможно даже до +12 градусов.

Погодные условия в Украине будут ухудшаться, так как на страну надвигается атмосферный фронт, который принесет с собой осадки.

"Идет атмосферный фронт, а с ним, понятно, и осадки. 29 ноября в большинстве областей Украины пройдут дожди. Максимальная температура составит +4 +8 градусов, на Юге и Западе +7 +12 градусов. Дожди в пятницу будут идти более интенсивно в ближайшую ночь в западных областях, днем они передвинутся восточнее. Завтра в дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль линии Сумская-Харьковская-Полтавская-Черкасская-Днепропетровская области -Кропивницкий и районы аж до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", - написала синоптик.

Погодные качели обеспечены: синоптик ошарашила украинцев свежим прогнозом

Карта погоды

В Киеве 29 ноября будет прохладно и ожидается дождь.

"В Киеве завтра, 29 ноября, погода будет влажной, ожидается дождь, возьмите зонтики. Температура воздуха на протяжении дня достигнет +4 +5 градусов", - сообщила Диденко и сделала важное предупреждение о резких изменениях погоды в ближайшие дни.

"Дальше. 1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет. Кто любить качели и прочие аттракционы – вы не одни. Атмосфера такое тоже любит", - добавила синоптик.

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