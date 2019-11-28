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Погодні гойдалки забезпечені: синоптик приголомшила українців свіжим прогнозом

STYLERЖиття    28.11.2019 - 11:39
Погодні гойдалки забезпечені: синоптик приголомшила українців свіжим прогнозом
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в найближчі дні зробить крутий віраж

Погода в Україні у п'ятницю, 29 листопада, очікується похмура і дощова в більшості регіонів країни. Однак, як повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко, температура повітря трохи підніметься і місцями можливо навіть до +12 градусів.

Погодні умови в Україні будуть погіршуватися, так як на країну насувається атмосферний фронт, який принесе із собою опади.

"Йде атмосферний фронт, а з ним, зрозуміло, і опади. 29 листопада в більшості областей України пройдуть дощі. Максимальна температура становитиме +4 +8 градусів, на Півдні і Заході +7 +12 градусів. Дощі в п'ятницю будуть йти більш інтенсивно в найближчу ніч в західних областях, вдень вони пересунутися на схід. Завтра в денні години інтенсивні дощі пройдуть уздовж лінії Сумська-Харківська Полтавська-Черкаська-Дніпропетровська області -Кропивницький і райони аж до Миколаївської, Херсонської областей і Криму", - написала синоптик.

Погодні гойдалки забезпечені: синоптик приголомшила українців свіжим прогнозом

Карта погоди

У Києві 29 листопада буде прохолодно і очікується дощ.

"У Києві завтра, 29 листопада, погода буде вологою, очікується дощ, візьміть парасольки. Температура повітря протягом дня досягне +4 +5 градусів", - повідомила Діденко і зробила важливе попередження про різкі зміни погоди в найближчі дні.

"Далі. 1-2 грудня прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потеплішає. Хто любити гойдалки та інші атракціони – ви не одні. Атмосфера таке теж любить", - додала синоптик.

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