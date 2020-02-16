Погодные аномалии перейдут границу: синоптики озвучили прогноз на воскресенье

Погода в Украине продолжит удивлять аномалиями. Синоптики предупредили, что 16 февраля ожидается большая температурная амплитуда. На востоке в ночное время температура "упадет" до -10 градусов. При этом, в западных, центральных и южных областях ожидается аномально высокий уровень тепла - +6… +9 градусов.

Как сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра, 16 февраля украинцев ожидают существенные изменения погодных условий. Синоптики предупредили о том, что в западных и южных регионах ожидается аномально высокий уровень тепла – до +6… +9 градусов. В центральных регионах температура будет немного ниже - +4… +7 градусов. Восток Украины покажет более приемлемые для февраля температурные показатели - +2… +5 градусов.

В ночное время, как предупредили специалисты, ситуация кардинально изменится. Во всей стране ожидается падение уровня тепла в среднем на 10 градусов. Так, холоднее всего будет в Луганской области, где ночью ожидается -8… -10 градусов. Похожая ситуация будет сохраняться на территории всей Восточной Украины. В остальных областях – 0… -3 градуса.

Прогноз погоды на 16 февраля (скриншот: meteo.gov.ua)

Согласно народному прогнозу, с этого дня в старину начинались починки — подготовка орудия для весеннего сева. По этому поводу люди говорили: "В починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да бороду столетнюю". В этот день часто бывают большие лужи. Но теплая погода в этот день случается редко, ведь 16 февраля известно власиевскими морозами.

Напомним, что ранее ученый рассказал о влиянии глобального потепления на Украину.