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Погода знову готує сюрпризи: синоптики розповіли, коли в Україні похолодає

Коли в Україні спаде спека (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні останніми днями серпня вирішила відігратися за всі літні місяці й стовпчики термометрів зашкалюють. У деяких областях температура повітря досягла позначки +35 градусів.

Чи варто чекати найближчими днями похолодання і коли в Україну прийде справжня осінь - читайте у матеріалі Styler.

Теплий і навіть "гарячий" вересень

Згідно з погодними ресурсами, спека в Україні почне відступати лише наприкінці першого тижня вересня. До 1 числа стовпчики термометрів у більшості областей країни триматимуться на позначках +28+30 градусів, а місцями й вище.

У перший день осені очікуються сильні дощі та грози, які трохи "зіб'ють" температуру - до +23+26 градусів, у західних областях до +22+24 градусів. Але 4-5 вересня знову стане спекотно.

Після 10 вересня температура повітря почне знижуватись - нічні показники впадуть до +10 +13 градусів, вдень очікується від +19 до +23 градусів майже до кінця вересня. Останній тиждень місяця стане ще прохолоднішим - близько +15 +17 градусів вдень, і від +7 до +10 градусів уночі.

За даними синоптиків, температура повітря у вересні буде в середньому на 1-2 градуси вищою за середню навіть у Карпатах, а опадів буде небагато і переважно дощі будуть короткочасні. Перший місяць осені порадує нас сухою, сонячною та теплою погодою.

Карта погоди у Києві на вересень (скриншот)

Коли прийдуть справжні холоди

Початок жовтня буде холодним та вологим. Денні температури в середині осені очікуються на рівні +10+12 градусів, у деякі дні можливе підвищення температури повітря до +14+15 градусів.

Жовтень буде досить сухим місяцем, сильних дощів не очікується. А ось туманів буде багато.

Листопад буде традиційним для української осені, хоч синоптики прогнозують швидке зниження температури повітря вже з другої декади місяця. Очікується, що останній місяць осені буде трохи холоднішим за аналогічний період у 2022 році. Також можливе посилення опадів.

Крім того, за прогнозом кліматологів, очікуються ранні заморозки, а в листопаді можливе сильне похолодання та настання ранньої зими.

Прогнози народних синоптиків

За словами народного синоптика Володимира Деркача, початок осені буде класичним і цього року може бути не одне, а два-три бабині літа - два у вересні, а третє в середині жовтня.

Опадів у вересні та жовтні може бути трохи більше, ніж зазвичай. А ось листопад принесе ранній початок зими та сильне похолодання - можливий мокрий сніг та температура близько 0 градусів.

До речі, раніше ми писали, що кліматолог приголомшила українців прогнозом погоди на осінь.

А ще розповідали про те, як по улюбленій погоді можна дізнатися про характер людини.

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