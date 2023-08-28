Погода снова готовит сюрпризы: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает

Теплый и даже "горячий" сентябрь

Согласно погодным ресурсам, жара в Украине начнет отступать только в конце первой недели сентября. До 1 числа столбики термометров в большинстве областей страны будут держаться на отметках +28 +30 градусов, а местами и выше.

В первый день осени ожидаются сильные дожди и грозы, которые немного "собьют" температуру - до +23 +26 градусов, в западных областях до +22 +24 градусов. Но 4-5 сентября снова станет жарко.

После 10 сентября температура воздуха начнет снижаться - ночные показатели упадут до +10 +13 градусов, днем ожидается от +19 до +23 градусов почти до конца сентября. Последняя неделя месяца станет еще более прохладной - около +15 +17 градусов днем, и от +7 до +10 градусов ночью.

По данным синоптиков, температура воздуха в сентябре будет в среднем на 1-2 градуса выше среднего даже в Карпатах, а осадков будет немного и преимущественно дожди будут кратковременные. Первый месяц осени порадует нас сухой, солнечной и теплой погодой.

Карта погоды в Киеве на сентябрь (скриншот)

Когда придут настоящие холода

Начало октября будет холодным и влажным. Дневные температуры в середине осени ожидаются на уровне +10 +12 градусов, в некоторые дни возможно повышение температуры воздуха до +14 +15 градусов.

Октябрь также будет довольно сухим месяцем, сильных дождей не ожидается. А вот туманов будет много.

Ноябрь будет традиционным для украинской осени, хотя синоптики прогнозируют быстрое снижение температуры воздуха уже со второй декады месяца. Ожидается, что последний месяц осени будет немного холоднее аналогичного периода в 2022 году. Также возможно усиление осадков.

Кроме того, по прогнозу климатологов, ожидаются ранние заморозки, а в ноябре возможно сильное похолодание и приход ранней зимы.

Прогнозы народных синоптиков

По словам народного синоптика Владимира Деркача, начало осени будет классическим и в этом году может быть не одно, а два-три бабьих лета - два в сентябре, а третье в середине октября.

Осадков в сентябре и октябре может быть чуть больше, чем обычно. А вот ноябрь принесет раннее начало зимы и сильное похолодание - возможен мокрый снег и температура около 0 градусов.