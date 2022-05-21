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Погода на выходных в Украине резко ухудшится: где ожидаются осадки

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Суббота 21 мая 2022 07:33
Погода на выходных в Украине резко ухудшится: где ожидаются осадки Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине выходные, 21-22 мая, будут дождливыми. Почти во всех регионах погода ухудшится и сильно похолодает.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие выходные, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Погода в Украине 21 мая

В субботу синоптики прогнозируют на западе Украины пасмурную погоду. Также предупреждают о грозах, порывах ветра до 7 - 12 метров в секунду. Воздух прогреется до +23...+25 градусов.

На Востоке также ожидаются осадки. Столбики термометров покажут +18...+22 градусов.

На Севере небо будет покрыто облаками. Днем будет идти дождь. Температура воздуха составит +24...+28 градуса.

Синоптики говорят, что только на юге страны небо в течение дня будет ясным и безоблачным, +24...+27 градусов.

В Киеве 21 мая ночью будет сухо, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +13… + 15, днем + 21... +23 градусов.

Погода на выходных в Украине резко ухудшится: где ожидаются осадкиПрогноз погоды на 21 мая

Погода в Украине 22 мая

В воскресенье, 22 мая, в стране также ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы, температура ночью +7... +12 градусов.

В южной части днем температура будет достигать +19... +21 градусов. Также ожидается ночью и днем дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В воскресенье в Киеве ощутимо похолодает - температура ночью составит +10...+ 12 градусов, днем +12...14 градусов. 22 мая в столице ночью и днем будет идти дождь.

Погода на выходных в Украине резко ухудшится: где ожидаются осадкиПрогноз погоды на 22 мая

Ранее мы сообщали, что появился прогноз погоды в Украине на лето.

Также мы писали, что совсем скоро погода в Украине резко изменится погода.

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