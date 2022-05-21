Погода на вихідних в Україні різко погіршиться: де очікуються опади
В Україні вихідні, 21-22 травня, будуть дощовими. Майже у всіх регіонах погода погіршиться та сильно похолодає.
Яка погода чекає українців найближчими вихідними, розповіли в Українському гідрометцентрі.
Погода в Україні 21 травня
У суботу синоптики прогнозують на Заході України похмуру погоду. Також попереджають про грози, пориви вітру до 7 - 12 метрів на секунду. Повітря прогріється до +23...+25 градусів.
На Сході також очікуються опади. Стовпчики термометрів покажуть +18...+22 градусів.
На Півночі небо буде вкрите хмарами. Вдень буде йти дощ. Температура повітря складатиме +24...+28 градуси.
Синоптики кажуть, що лише на Півдні країни небо протягом дня буде ясним та безхмарним, +24...+27 градусів.
У Києві 21 травня вночі буде сухо, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +13... +15, вдень +21... +23 градусів.
Прогноз погоди на 21 травня
Погода в Україні 22 травня
У неділю, 22 травня, в країні також очікуються короткочасні дощі, вдень подекуди грози, температура вночі +7... +12 градусів.
У південній частині вдень температура сягатиме +19... +21 градусів. Також очікується вночі та вдень дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
У неділю у Києві відчутно похолоднішає - температура вночі становитиме +10...+12 градусів, вдень +12...14 градусів. 22 травня у столиці вночі та вдень буде йти дощ.
Прогноз погоди на 22 травня
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