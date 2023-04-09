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Погода на Великдень принесе українцям "сюрприз": новий прогноз синоптиків

Яка буде погода на Великдень (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні на Великдень, за прогнозами, принесе потепління, а після свят до нас прийде ще більше, справжнє весняне тепло.

Дізнайтеся нижче в матеріалі Styler більш детальний прогноз на Страсний тиждень і свято Воскресіння Христового.

Що говорять карти погоди

За даними ресурсу Gismeteo (для Києва), в середині Страсного тижня, 12-13 квітня ймовірне похолодання до +9+12 градусів, ймовірні сильні дощі, але потім стовпчики термометрів підуть вгору, досягнувши у неділю +18 градусів.

Погода в Києві на 10 днів (скриншот: gismeteo.ua)

Ресурс Meteoprog у двотижневому прогнозі по Києву, повідомляє, що з понеділка по п'ятницю температура триматиметься на рівні +10+15 градусів, а потім почне тепліти. На Великдень синоптики прогнозують +20, а після свята стане дійсно тепло - до +23 градусів.

Погода в Києві на 2 тижні (meteoprog.com)

Прогноз синоптичних експертів

За прогнозом Наталки Діденко, напередодні Великодня до України "рушить потепління".

"Відчутне потепління, навіть у західних перемерзлих областях, дружно рушить в Україні з 13-14 квітня, якраз перед Паскою", - написала синоптик.

А от за прогнозом Станіслава Щедріна, по справжньому тепло стане вже після Великодня.

"Говорю з великою впевненістю, стійкого та літнє потепління аж до 15-16 квітня, чекати не варто, а от після Великодня вже нарешті можна сміливо говорити про його прихід", - зазначив погодний експерт.

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