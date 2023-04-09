Погода на Пасху принесет украинцам "сюрприз": новый прогноз синоптиков

Что говорят карты погоды

По данным ресурса Gismeteo (для Киева), в середине Страстной недели, 12-13 апреля вероятно похолодание до +9+12 градусов, вероятны сильные дожди, но затем столбики термометров пойдут вверх, достигнув в воскресенье +18 градусов.

Погода в Киеве на 10 дней (скриншот: gismeteo.ua)

Ресурс Meteoprog в двухнедельном прогнозе по Киеву, сообщает, что с понедельника по пятницу температура будет держаться на уровне +10+15 градусов, а затем начнет теплеть. На Пасху синоптики прогнозируют +20, а после праздника станет действительно тепло - до +23 градусов.

Погода в Киеве на 2 недели ( meteoprog.com)

Прогноз синоптических экспертов

По прогнозу Наталки Диденко, накануне Пасхи в Украину "двинется потепление".

"Ощутимое потепление, даже в западных перемерзших областях, дружно двинется в Украине с 13-14 апреля, как раз перед Пасхой", - написала синоптик.

А вот по прогнозу Станислава Щедрина, действительно тепло станет уже после Пасхи.

"Говорю с большой уверенностью, стойкого и летнего потепления вплоть до 15-16 апреля, ждать не стоит, а вот после Пасхи уже наконец-то можно смело говорить о его приходе", - отметил погодный эксперт.