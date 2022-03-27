Погода в Украине снова резко поменяется: когда вернется весеннее тепло

Погода в Украине в ближайшие дни снова резко поменяется. Однако синоптики прогнозируют потепление и солнечную погоду.

"В понедельник, 28 марта, в Украине осадков не прогнозируется, будет много солнца. Ветер сильный еще завтра удержится. Но наконец-то воздух начнет прогреваться", - рассказала Диденко.

Она отметила, что ближайшая ночь будет с небольшим морозом. Но уже днем в понедельник столбики термометров смогут подняться до +9 +13 градусов, а в западных областях до +12 +18 градусов.

Холоднее всего завтра будет в восточной части Украины, всего +3 +8 градусов. Но и там уже во вторник потеплеет, до +11 +14 градусов. В Приазовье ожидается около +9 +11 градусов.

"В Киеве завтра ветер еще будет завывать, останется сильным, но днем в столице будет солнечно и значительно теплее, +12 +14 градусов. Ближайшая ночь ожидается холодной, 0 -2 градуса", - сообщила синоптик.

По прогнозу Диденко, последние дни марта порадуют украинцев теплой погодой, но уже в конце недели ожидаются опять существенные перепады погоды.

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