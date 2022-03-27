Погода в Україні знову різко зміниться: коли повернеться весняне тепло
Погода в Україні найближчими днями знову різко зміниться. Однак синоптики прогнозують потепління і сонячну погоду.
Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіла синоптик Наталка Діденко.
"У понеділок, 28 березня, в Україні опадів не прогнозується, буде багато сонця. Вітер сильний ще завтра втримається. Але нарешті повітря почне прогріватися", - розповіла Діденко.
Вона зазначила, що найближча ніч буде з невеликим морозом. Але вже вдень у понеділок стовпчики термометрів зможуть піднятися до + 9 +13 градусів, а в західних областях до +12 + 18 градусів.
Найхолодніше завтра буде в східній частині України, всього + 3 + 8 градусів. Але і там вже у вівторок потеплішає, до + 11 + 14 градусів. У Приазов'ї очікується близько + 9 + 11 градусів.
"У Києві завтра вітер ще буде завивати, залишиться сильним, але вдень у столиці буде сонячно і значно тепліше, +12 +14 градусів. Найближча ніч очікується холодною, 0 -2 градуси", - повідомила синоптик.
За прогнозом Діденка, останні дні березня порадують українців теплою погодою, але вже наприкінці тижня очікуються знову суттєві перепади погоди.
Карта погоди
Нагадаємо, раніше ми писали про те, при якій температурі можна включати кондиціонер на обігрів, щоб його не зламати.
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