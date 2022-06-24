Погода в Украине снова резко изменится: прогноз до конца июня

Погода 24 июня

Как отмечают синоптики, в эту пятницу погодную картину в Украине будут определять циклон на левобережной, южной и части центральной частях страны с осадками и шквалами, и антициклон - в западных, северных и некоторых центральных областях, где будет солнечно и сухо.

По данным Укргидрометцентра, 24 июня дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы до 20 м/с ожидаются в южных, восточных, большинстве центральных областей.

Температура воздуха днем в среднем составит +21... +26 градусов, в ночное время от +11 до +15 градусов (в Одесской области до +18 градусов).

Карта погоды в Украине 24 июня (фото: meteo.gov.ua)

Погода на выходных

В субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, столбики термометров будут повышаться, особенно на западе Украины, а осадки в виде дождей и гроз останутся преимущественно на юге, востоке и в центре страны.

Карта погоды в Украине 25 июня (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 26 июня (фото: meteo.gov.ua)

Погода на следующей неделе: жара - прохладно и снова жарко

Понедельник и вторник, 27 и 28 июня - жара. Температура воздуха в среднем будет +30 градусов и выше, а на Закарпатье - до +37 градусов. Чуть "свежее" будет в южных областях, где осадки сохранятся.

Карта погоды в Украине 27 июня (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 28 июня (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 29 июня, столбики термометров останутся примерно на тех же высоких значениях, но дожди доберутся и до западных областей, говорится в прогнозе на Gismeteo.

В четверг, 30 июня - резкое снижение температуры воздуха. Столбики термометров опустятся до +24 градусов днем. Осадки сохранятся.

После этого температурного "проседания" уже в пятницу, и все следующие выходные (1-3 июля) будет тепло, и даже местами жарко - неделя закончится с показателями за +30 градусов. Осадки стихнут.

Погода до конца июня в разных городах

Киев:

Фото: погода в Киеве с 24 июня по 3 июля

Харьков:

Фото: погода в Харькове с 24 июня по 3 июля

Львов:

Фото: погода во Львове с 24 июня по 3 июля

Одесса:

Фото: погода в Одессе с 24 июня по 3 июля

Днепр:

Фото: погода в Днепре с 24 июня по 3 июля

Херсон:

Фото: погода в Херсоне с 24 июня по 3 июля

Черкассы:

Фото: погода в Черкассах с 24 июня по 3 июля

Луцк:

Фото: погода в Луцке с 24 июня по 3 июля

Чернигов:

Фото: погода в Чернигове с 24 июня по 3 июля

Николаев:

Фото: погода в Николаеве с 24 июня по 3 июля

Луганск:

Фото: погода в Луганске с 24 июня по 3 июля

Запорожье:

Фото: погода в Запорожье с 24 июня по 3 июля

Ужгород:

Фото: погода в Ужгороде с 24 июня по 3 июля

Полтава:

Фото: погода в Полтаве с 24 июня по 3 июля