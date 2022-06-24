Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Погода 24 червня

Як зазначають синоптики, цієї п'ятниці погодну картину в Україні визначатимуть циклон на лівобережній, південній та частині центральній частинах країни з опадами та шквалами, та антициклон - у західних, північних та деяких центральних областях, де буде сонячно та сухо.

За даними Укргідрометцентру, 24 червня дощі з грозами, в окремих районах град та шквали до 20 м/с очікуються у південних, східних, більшості центральних областей.

Температура повітря вдень у середньому становитиме +21... +26 градусів, у нічний час від +11 до +15 градусів (в Одеській області до +18 градусів).

Карта погоди в Україні 24 червня (фото: meteo.gov.ua)

Погода на вихідних

У суботу та неділю, 25 і 26 червня, стовпчики термометрів підвищуватимуться, особливо на заході України, а опади у вигляді дощів і гроз залишаться переважно на півдні, сході та у центрі країни.

Карта погоди в Україні 25 червня (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоди в Україні 26 червня (фото: meteo.gov.ua)

Погода наступного тижня: спека - прохолодно і знову жарко

Понеділок і вівторок, 27 і 28 червня - спека. Температура повітря в середньому буде +30 градусів і вище, а на Закарпатті - до +37 градусів. Трохи "свіжіше" буде в південних областях, де опади збережуться.

Карта погоди в Україні 27 червня (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоди в Україні 28 червня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 29 червня, стовпчики термометрів залишаться приблизно на тих же високих значеннях, але дощі доберуться і до західних областей, йдеться в прогнозі на Gismeteo.

У четвер, 30 червня - різке зниження температури повітря. Стовпчики термометрів опустяться до +24 градусів вдень. Опади збережуться.

Після цього температурного "просідання" вже у п'ятницю, і всі наступні вихідні (1-3 липня) буде тепло, і навіть місцями спекотно - тиждень закінчиться з показниками за +30 градусів. Опади стихнуть.

Погода до кінця червня в різних містах

Київ:

Фото: погода в Києві з 24 червня по 3 липня

Харків:

Фото: погода в Харкові з 24 червня по 3 липня

Львів:

Фото: погода у Львові з 24 червня по 3 липня

Одеса:

Фото: погода в Одесі з 24 червня по 3 липня

Дніпро:

Фото: погода в Дніпрі з 24 червня по 3 липня

Херсон:

Фото: погода в Херсоні з 24 червня по 3 липня

Черкаси:

Фото: погода в Черкасах з 24 червня по 3 липня

Луцьк:

Фото: погода у Луцьку з 24 червня по 3 липня

Чернігів:

Фото: погода в Чернігові з 24 червня по 3 липня

Миколаїв:

Фото: погода в Миколаєві з 24 червня по 3 липня

Луганськ:

Фото: погода в Луганську з 24 червня по 3 липня

Запоріжжя:

Фото: погода в Запоріжжі з 24 червня по 3 липня

Ужгород:

Фото: погода в Ужгороді з 24 червня по 3 липня

Полтава:

Фото: погода у Полтаві з 24 червня по 3 липня