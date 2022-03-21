Погода в Украине приготовила неприятный сюрприз: где стоит ожидать ухудшения

Она сообщила, что 22 марта над Украиной будет антициклон, а это значит, что будет солнечно, сухо и тепло.

"Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +10 +15 градусов, в восточных областях будет свежее, +6 +9 градусов", - рассказала синоптик.

Она предупредила, что в ближайшую ночь будет холодно, от +3 до -4 градусов. А также рассказала о неприятных погодных сюрпризах.

"Важный нюанс. Завтра в южной части Украины ожидается сильный ветер!" – написала Диденко.

По ее прогнозу, в Киеве 22 марта будет сухо, солнечно и тепло, от +12 до +14 градусов.

Также синоптик предупредила о небольшом похолодании к концу этой недели.

"24-25 марта ожидается небольшое похолодание и осадки. Учтите это", - предупредила Диденко.

Как показывает сайт Sinoptik, в четверг в Киеве похолодает и пройдут дожди. На выходных погода немного выровняется, хотя будет пасмурно. А вот последняя неделя марта будет холодная, пасмурная и дождливая.

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