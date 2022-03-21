Погода в Україні приготувала неприємний сюрприз: де варто очікувати погіршення

Вона повідомила, що 22 березня над Україною буде антициклон, а це означає, що буде сонячно, сухо і тепло.

"Температура повітря вдень коливатиметься в межах +10 +15 градусів, у східних областях буде свіже, +6 + 9 градусів", - розповіла синоптик.

Вона попередила, що найближчої ночі буде холодно, від +3 до -4 градусів. А також розповіла про неприємні погодні сюрпризи.

"Важливий нюанс. Завтра в південній частині України очікується сильний вітер!"- написала Діденко.

За її прогнозом, в Києві 22 березня буде сухо, сонячно і тепло, від +12 до +14 градусів.

Також синоптик попередила про невелике похолодання до кінця цього тижня.

"24-25 березня очікується невелике похолодання та опади. Врахуйте це", - попередила Діденко.

Як показує сайт Sinoptik, у четвер у Києві похолодає і пройдуть дощі. На вихідних погода трохи вирівняється, хоча буде похмуро. А ось останній тиждень березня буде холодна, похмура і дощова.

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