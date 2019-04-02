ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупредили об ухудшении погоды: каким областям не повезет

STYLERЖизнь    02.04.2019 - 06:37
Синоптики предупредили об ухудшении погоды: каким областям не повезет
Погода в Украине 2 апреля принесет холод и снег с дождем (фото: pixabay.com)

Погода в Украине во второй день апреля испортится

Погода в Украине во вторник, 2 апреля, будет не слишком благоприятной. В некоторых областях даже ожидаются мокрый снег с дождем, сообщает Украинский гидрометцентр.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в восточных областях. Там днем пройдет дождь, а на Харьковщине даже будет падать мокрый снег. На остальной территории будет без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный с интенсивностью от 7 до 12 метров за секунду.

Температура днем на Западе будет колебаться в пределах +9... +12 градусов. Немного теплее будет на Закарпатье - до +14 тепла.

Холоднее всего будет в Сумской и Харьковской областях - от +7 до +9 градусов.

На остальной территории от +8 до +11 выше нуля. Немного теплее на Юге: в Одесской области воздух прогреется до +14 градусов.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды: каким областям не повезет

Погода в Украине 2 апреля принесет похолодание холод и снег с дождем (фото: meteo.gov.ua)

Народные приметы в этот день говорят о следующем:

  • Дождь 2 апреля - будет хороший урожай грибов.
  • Прилетели скворцы - пришла настоящая весна.
  • Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода - погода в ближайшее время будет теплой и ясной.

Ранее мы писали о том, что погода в Украине в первые дни апреля напугает жителей страны резкими перепадами температуры.

Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц. Август в 2019 году грозит стать холодным и дождливым.

Киевлян предупредили о новой опасности: что происходит Март вошел в десятку самых теплых в Киеве за историю наблюдений
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Наталка ДиденкоПогода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь