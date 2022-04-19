Погода в Украине на Пасху: синоптики обновили прогноз

По данным погодного портала Gismeteo, пасхальное воскресенье в Украине будет дождливым, пасмурным и прохладным.

На востоке страны вся предпасхальная неделя будет с дождями. Температура воздуха ожидается в пределах +11 +12 градусов днем, потеплеет только на Пасху – до +18 градусов. Однако ожидается сильный ветер и дождь. А после праздника снова резко похолодает.

В южной части страны дожди к выходным прекратятся, но будет прохладно, +10 +14 градусов днем. На Пасху прогреется до +16 градусов, ожидается усиление ветра. А после 24 апреля снова вернется холодная и мокрая погода.

На севере страны мокро и холодно будет всю ближайшую неделю. Температура воздуха после 22 апреля немного поднимется, до +11 +12 градусов. На Пасху ожидается до +13 градусов и пасмурная погода.

В западных областях температура воздуха начнет подниматься, но ожидаются дожди. 24 апреля синоптики прогнозируют днем до +13 градусов и дождь. Возможен также сильный ветер.

В Киеве температура воздуха немного поднимется в среду, 20 апреля. А потом снова упадет до +7 +8 градусов. На пасхальные выходные ожидается сильный ветер, дожди, а днем всего +11 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра суббота перед Пасхой будет теплая, в большинстве областей страны ожидается от +13 до +16 градусов.

В центре, на юге и местами на востоке прогреется до +18 +20 градусов. Однако во всех областях страны пройдут дожди с грозами.

В Киеве 23 апреля ожидается дождь с грозой, ночью +5 +7 градусов, днем в столице +15 +17 градусов.