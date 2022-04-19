Погода в Украине на Пасху: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине на Пасху не порадует жителей страны сухой и солнечной погодой. По предварительным прогнозам, ожидается умеренная температура и дожди почти во всех областях страны. Также возможны грозы и ливни.
Какая погода ожидается на Пасху в Украине – читайте ниже в Styler.
По данным погодного портала Gismeteo, пасхальное воскресенье в Украине будет дождливым, пасмурным и прохладным.
На востоке страны вся предпасхальная неделя будет с дождями. Температура воздуха ожидается в пределах +11 +12 градусов днем, потеплеет только на Пасху – до +18 градусов. Однако ожидается сильный ветер и дождь. А после праздника снова резко похолодает.
В центре, на юге и местами на востоке прогреется до +18 +20 градусов. Однако во всех областях страны пройдут дожди с грозами.
В Киеве 23 апреля ожидается дождь с грозой, ночью +5 +7 градусов, днем в столице +15 +17 градусов.
Напомним, ранее мы писали о том, какая погода ждет Украину в ближайшие дни и когда начнет теплеть.
А также мы рассказывали о том, какая погода ждет украинцев в конце весны и летом.