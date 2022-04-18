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Потепление в Украину придет совсем скоро: синоптики назвали дату

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 08:02
Потепление в Украину придет совсем скоро: синоптики назвали дату Фото: Погода в Украине (УНИАН)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшую неделю будет дождливая и в большинстве областей холодная. Местами возможны ночные морозы, сильный штормовой ветер, дожди и даже мокрый снег.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни и когда придет долгожданное тепло – читайте ниже.

По данным сайта Sinoptik, потепление в Украине стоит ждать только после 23-24 апреля. В большинстве областей повышение температуры ожидается вместе с сильными дождями и пасмурной погодой.

Погода на востоке страны

С 18 по 20 апреля в восточных областях будут дожди. Потом ожидается короткая передышка и с 22 апреля снова начнет капать. Ночная температура будет колебаться в пределах +5 +7 градусов.

Днем ожидается от +11 до +14 градусов, с 24 апреля начнет теплеть – до +15 +16 градусов.

Потепление в Украину придет совсем скоро: синоптики назвали датуПогода на севере страны

Сильные дожди и ливни ожидаются в северных областях Украины в ближайшую неделю. Ночью в регионе ожидается от 0 градусов до +5 градусов.

Днем воздуха в ближайшие несколько дней особо не прогреется, ожидается от +5 до +11 градусов. Повышение температуры стоит ожидать только после 23 апреля, прогреется до +15 +16 градусов.

Потепление в Украину придет совсем скоро: синоптики назвали датуПогода на юге страны

В южной части Украины дождями затянет до 23 апреля, а после будет пасмурно. Не сильно повезет и с теплом. Ночью в регионе ожидается от +4 до +7 градусов.

Дневная температура в ближайшие дни будет держаться в пределах +9 +12 градусов, потеплеет только с 24 апреля – до +16 +17 градусов.

Потепление в Украину придет совсем скоро: синоптики назвали датуПогода на западе страны

Западные области будут мерзнуть в ближайшие дни и мокнуть – ожидается ночью -2 -3 градуса, а дожди прогнозируются почти каждый день.

После 21 апреля ночная температура начнет подниматься до +5 +7 градусов, днем ожидается от +7 до +11 градусов, а тепло вернется только после 24 апреля – до +15 +18 градусов.

Потепление в Украину придет совсем скоро: синоптики назвали датуПогода в Киеве

В столице холодная и дождливая погода продержится до 23 апреля. Синоптики прогнозируют ночью от +1 до +5 градусов, днем около +8 градусов.

После 24 апреля начнет теплеть, но ожидаются сильные дожди и ливни. Ночью в столице прогнозируется до +6 +9 градусов, днем от +14 до +17 градусов.

Потепление в Украину придет совсем скоро: синоптики назвали дату

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину накроет затяжными дождями и придут морозы.

А также рассказывали о том, что синоптики дали детальный прогноз на весну и лето в Украине.

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