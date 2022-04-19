Погода в Україні на Великдень: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні на Великдень не порадує жителів країни сухою і сонячною погодою. За попередніми прогнозами, очікується помірна температура і дощі майже у всіх областях країни. Також можливі грози та зливи.
Яка погода очікується на Великдень в Україні - читайте нижче в Styler.
За даними погодного порталу Gismeteo, пасхальна неділя в Україні буде дощовою, похмурою і прохолодною.
На сході країни весь передвеликодній тиждень буде з дощами. Температура повітря очікується в межах + 11 +12 градусів вдень, потеплішає тільки на Великдень – до + 18 градусів. Однак очікується сильний вітер і дощ. А після свята знову різко похолодає.
У центрі, на півдні та місцями на сході прогріється до +18 +20 градусів. Однак у всіх областях країни пройдуть дощі з грозами.
У Києві 23 квітня очікується дощ з грозою, вночі + 5 +7 градусів, вдень у столиці +15 + 17 градусів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка погода чекає Україну найближчими днями та коли почне теплішати.
А також ми розповідали про те, яка погода чекає українців в кінці весни та влітку.