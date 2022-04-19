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Погода в Украине на Пасху: синоптики обновили прогноз

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Вторник 19 апреля 2022 08:03
Погода в Украине на Пасху: синоптики обновили прогноз Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине на Пасху не порадует жителей страны сухой и солнечной погодой. По предварительным прогнозам, ожидается умеренная температура и дожди почти во всех областях страны. Также возможны грозы и ливни.

Какая погода ожидается на Пасху в Украине – читайте ниже в Styler.

По данным погодного портала Gismeteo, пасхальное воскресенье в Украине будет дождливым, пасмурным и прохладным.

На востоке страны вся предпасхальная неделя будет с дождями. Температура воздуха ожидается в пределах +11 +12 градусов днем, потеплеет только на Пасху – до +18 градусов. Однако ожидается сильный ветер и дождь. А после праздника снова резко похолодает.

Погода в Украине на Пасху: синоптики обновили прогнозВ южной части страны дожди к выходным прекратятся, но будет прохладно, +10 +14 градусов днем. На Пасху прогреется до +16 градусов, ожидается усиление ветра. А после 24 апреля снова вернется холодная и мокрая погода.

Погода в Украине на Пасху: синоптики обновили прогнозНа севере страны мокро и холодно будет всю ближайшую неделю. Температура воздуха после 22 апреля немного поднимется, до +11 +12 градусов. На Пасху ожидается до +13 градусов и пасмурная погода.

Погода в Украине на Пасху: синоптики обновили прогнозВ западных областях температура воздуха начнет подниматься, но ожидаются дожди. 24 апреля синоптики прогнозируют днем до +13 градусов и дождь. Возможен также сильный ветер.

Погода в Украине на Пасху: синоптики обновили прогнозВ Киеве температура воздуха немного поднимется в среду, 20 апреля. А потом снова упадет до +7 +8 градусов. На пасхальные выходные ожидается сильный ветер, дожди, а днем всего +11 градусов.

Погода в Украине на Пасху: синоптики обновили прогнозПо прогнозу Укргидрометцентра суббота перед Пасхой будет теплая, в большинстве областей страны ожидается от +13 до +16 градусов.

В центре, на юге и местами на востоке прогреется до +18 +20 градусов. Однако во всех областях страны пройдут дожди с грозами.

В Киеве 23 апреля ожидается дождь с грозой, ночью +5 +7 градусов, днем в столице +15 +17 градусов.

Погода в Украине на Пасху: синоптики обновили прогноз

Напомним, ранее мы писали о том, какая погода ждет Украину в ближайшие дни и когда начнет теплеть.

А также мы рассказывали о том, какая погода ждет украинцев в конце весны и летом.

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