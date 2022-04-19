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Погода в Україні на Великдень: синоптики оновили прогноз

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Вівторок 19 квітня 2022 08:03
Погода в Україні на Великдень: синоптики оновили прогноз Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні на Великдень не порадує жителів країни сухою і сонячною погодою. За попередніми прогнозами, очікується помірна температура і дощі майже у всіх областях країни. Також можливі грози та зливи.

Яка погода очікується на Великдень в Україні - читайте нижче в Styler.

За даними погодного порталу Gismeteo, пасхальна неділя в Україні буде дощовою, похмурою і прохолодною.

На сході країни весь передвеликодній тиждень буде з дощами. Температура повітря очікується в межах + 11 +12 градусів вдень, потеплішає тільки на Великдень – до + 18 градусів. Однак очікується сильний вітер і дощ. А після свята знову різко похолодає.

Погода в Україні на Великдень: синоптики оновили прогнозВ південній частині країни дощі до вихідних припиняться, але буде прохолодно, +10 +14 градусів вдень. На Великдень прогріється до + 16 градусів, очікується посилення вітру. А після 24 квітня знову повернеться холодна і мокра погода.

Погода в Україні на Великдень: синоптики оновили прогнозНа півночі країни мокро і холодно буде весь найближчий тиждень. Температура повітря після 22 квітня трохи підніметься, до +11 +12 градусів. На Великдень очікується до +13 градусів і похмура погода.

Погода в Україні на Великдень: синоптики оновили прогнозВ західних областях температура повітря почне підніматися, але очікуються дощі. 24 квітня синоптики прогнозують вдень до + 13 градусів і дощ. Можливий також сильний вітер.

Погода в Україні на Великдень: синоптики оновили прогнозВ Києва температура повітря трохи підніметься в середу, 20 квітня. А потім знову впаде до + 7 + 8 градусів. На великодні вихідні очікується сильний вітер, дощі, а вдень всього +11 градусів.

Погода в Україні на Великдень: синоптики оновили прогнозЗа прогнозами Укргідрометцентру субота перед Великоднем буде тепла, в більшості областей країни очікується від +13 до +16 градусів.

У центрі, на півдні та місцями на сході прогріється до +18 +20 градусів. Однак у всіх областях країни пройдуть дощі з грозами.

У Києві 23 квітня очікується дощ з грозою, вночі + 5 +7 градусів, вдень у столиці +15 + 17 градусів.

Погода в Україні на Великдень: синоптики оновили прогноз

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка погода чекає Україну найближчими днями та коли почне теплішати.

А також ми розповідали про те, яка погода чекає українців в кінці весни та влітку.

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