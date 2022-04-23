Погода в Украине на Пасху: где пройдут дожди и будет пасмурно

По ее прогнозу, в пасхальную ночь дожди возможны в северной части, в центральных областях, немного зацепит юг страны. Утром 24 апреля дожди пройдут в Сумской, Полтавской, Харьковской областях.

"А днем на Пасху большинство территорий Украины будет принадлежать сухой воздушной массе. Будем наслаждаться солнцем, только лишь к западным областям подойдет новая порция дождей, даже с грозами. А также осадки днем еще возможны в Харьковской и Луганской областях", - рассказала Диденко.

Температура воздуха в пасхальную ночь в Украине будет колебаться от +4 до +10 градусов, в западных областях от 0 до +3 градусов, даже возможны заморозки.

"Днем на Пасху везде в Украине будет тепло, +14 +20 градусов, немного свежее в Сумской области, +11 +14 градусов", - добавила синоптик.

По прогнозу Диденко, в Киеве в ближайшую ночь ожидается благодатный дождь, а на Пасху днем в столице будет солнечно и тепло, до +18 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине на Пасху ожидается сильный ветер во всех областях. Небольшие дожди возможны в западной части и на востоке.

В большинстве регионов 24 апреля от +15 до +18 градусов, на юге ожидается до +20 градусов. До +21 градуса прогреется воздух в Закарпатье, Ивано-Франковске и Черновцах.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 24 апреля