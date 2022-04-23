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Холодный дождь сменится грозами и теплом: какая погода ожидается на пасхальные выходные

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Суббота 23 апреля 2022 08:03
Холодный дождь сменится грозами и теплом: какая погода ожидается на пасхальные выходные Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни приготовила неожиданный сюрприз для жителей большинства областей. Холодная погода и затяжные дожди резко сменятся грозами и быстрым повышением температуры воздуха.

Какая погода ожидается в ближайшие дни, рассказали в Украинском гидрометцентре.

В субботу, 23 апреля, дожди накроют почти все области Украины. Сухая погода ожидается только в Харькове, Днепре и в Луганской и Донецкой областях. Также синоптики прогнозируют усиление ветра до штормовых значений. Сильные дожди возможны в западной части страны.

Ночная температура по Украине будет колебаться в пределах +4 +6 градусов. Днем прохладно будет только на западе, +10 +12 градусов. В центральных областях и на севере прогреется до +14 +16 градусов.

На юге и востоке ожидается до +15 +17 градусов, местами возможно потепление до +18 градусов.

В Киеве 23 апреля ожидается небольшой дождь, сильный ветер. Ночью +4 +6 градусов, днем в столице прогреется до +14 +16 градусов.

Холодный дождь сменится грозами и теплом: какая погода ожидается на пасхальные выходные

Карта погоды в Украине на субботу, 23 апреля

В воскресенье погодная ситуация кардинально поменяется. Западные и восточные области накроет грозами, а в остальных областях будет сухо и солнечно. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер.

Ночная температура в западных областях +3 +5 градусов, в остальных регионах от +6 до +9 градусов. Днем потеплеет во всех регионах, ожидается от +16 до +18 градусов, на востоке и юге прогреется до +20 градусов.

В Киеве 24 апреля ожидается солнечная и сухая погода, ночной дождь к утру закончится. Возможен сильный ветер. Ночью в столице +7 +9 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

Холодный дождь сменится грозами и теплом: какая погода ожидается на пасхальные выходныеКарта погоды в Украине на воскресенье, 24 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату сильного потепления в Украине.

А также рассказывали о том, какая погода в Украине будет в этом году летом.

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