Погода в Україні на Великдень: де пройдуть дощі і буде похмуро

Погода в Україні на Великдень очікується в більшості областей тепла. Очікуються дощі, місцями можливі навіть грози. А на заході вночі синоптики прогнозують заморозки.
Яка погода чекає українців у Великодню неділю, розповіла синоптик Наталка Діденко.
За її прогнозом, у Великодню ніч дощі можливі в північній частині, в центральних областях, трохи зачепить південь країни. Вранці 24 квітня дощі пройдуть у Сумській, Полтавській, Харківській областях.
"А вдень на Великдень більшість територій України належатиме сухій повітряній масі. Будемо насолоджуватися сонцем, тільки лише до західних областей підійде нова порція дощів, навіть з грозами. А також опади вдень ще можливі в Харківській та Луганській областях", - розповіла Діденко.
Температура повітря у Великодню ніч в Україні коливатиметься від + 4 до +10 градусів, у західних областях від 0 до + 3 градусів, навіть можливі заморозки.
"Вдень на Великдень скрізь в Україні буде тепло, +14 + 20 градусів, трохи свіже в Сумській області, +11 +14 градусів", - додала синоптик.
За прогнозом Діденка, у Києві найближчої ночі очікується благодатний дощ, а на Великдень вдень у столиці буде сонячно і тепло, до +18 градусів.
За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні на Великдень очікується сильний вітер у всіх областях. Невеликі дощі можливі в західній частині та на сході.
У більшості регіонів 24 Квітня від +15 до +18 градусів, на півдні очікується до +20 градусів. До +21 градуса прогріється повітря в Закарпатті, Івано-Франківську та Чернівцях.
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