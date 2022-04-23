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Погода в Україні на Великдень: де пройдуть дощі і буде похмуро

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні на Великдень очікується в більшості областей тепла. Очікуються дощі, місцями можливі навіть грози. А на заході вночі синоптики прогнозують заморозки.

Яка погода чекає українців у Великодню неділю, розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, у Великодню ніч дощі можливі в північній частині, в центральних областях, трохи зачепить південь країни. Вранці 24 квітня дощі пройдуть у Сумській, Полтавській, Харківській областях.

"А вдень на Великдень більшість територій України належатиме сухій повітряній масі. Будемо насолоджуватися сонцем, тільки лише до західних областей підійде нова порція дощів, навіть з грозами. А також опади вдень ще можливі в Харківській та Луганській областях", - розповіла Діденко.

Температура повітря у Великодню ніч в Україні коливатиметься від + 4 до +10 градусів, у західних областях від 0 до + 3 градусів, навіть можливі заморозки.

"Вдень на Великдень скрізь в Україні буде тепло, +14 + 20 градусів, трохи свіже в Сумській області, +11 +14 градусів", - додала синоптик.

За прогнозом Діденка, у Києві найближчої ночі очікується благодатний дощ, а на Великдень вдень у столиці буде сонячно і тепло, до +18 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні на Великдень очікується сильний вітер у всіх областях. Невеликі дощі можливі в західній частині та на сході.

У більшості регіонів 24 Квітня від +15 до +18 градусів, на півдні очікується до +20 градусів. До +21 градуса прогріється повітря в Закарпатті, Івано-Франківську та Чернівцях.

Карта погоди в Україні на неділю, 24 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на великодні вихідні.

А також розповідали про те, що з'явився прогноз погоди в Україні на літо.

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