В Украину придет холодный циклон: где будет самая низкая температура

Погода в Украине готовит неприятный и холодный сюрприз для жителей большинства областей. Ожидается сразу две волны похолодания и дождей.

Погода в Украине 18 мая

В среду дождями накроет большую часть страны, сухая погода ожидается только в западных областях. На юге возможны ливни и по всей территории Украины синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер.

Ночная температура упадет на западе до +3 +5 градусов, в остальных областях ожидается от +5 до +8 градусов, на юге до +12 градусов.

Днем в Украине будет прохладно, синоптики прогнозируют от +15 до +17 градусов, на юге до +18 градусов.

В Киеве пройдет дождь, ожидается сильный ветер. Ночью +5 +7 градусов, днем от +13 до +15 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 18 мая

Погода в Украине 19 мая

В четверг температура воздуха резко пойдет вверх, а дожди уйдут почти везде. Грозы ожидаются только на востоке страны и частично на юге.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +3 +5 градусов на западе до +7 +9 градусов на востоке и юге страны.

Днем в западных областях прогреется до +22 +25 градусов. В центральной части и на юге ожидается от +19 до +22 градусов, на востоке от +16 до +18 градусов.

В Киеве 19 мая будет сухо и солнечно, ночью +7 +9 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 19 мая

Какая погода ждет нас потом

По прогнозу Gismeteo, до конца недели на востоке будут идти дожди, ожидается сильный штормовой ветер. А с 23 мая температура воздуха упадет до +13 +16 градусов днем. Теплая и сухая погода вернется только в последние дни мая.

В южной части ожидается солнечная и сухая погода, дождь пройдет только 22 мая. Также прогнозируется сильный ветер. Температура с +20 градусов упадет после 24 мая до +17 градусов. Но потом снова потеплеет.

На севере страны волна похолодания и дожди придут уже в субботу. Ожидаются осадки и от +13 до +16 градусов днем. Потеплеет снова только после 26 мая.

В западных областях ожидаются грозы в субботу, дожди 22 и 23 мая, а также 25 и 26 мая – дождь и грозы. Все это будет сопровождаться сильным ветром и снижением температуры до +15 +17 градусов.

Погода в Киеве

В среду в столице резко похолодает, ожидается дождь. В четверг и пятницу воздух прогреется до +19 +21 градуса.

В субботу и воскресенье снова придут дожди с грозами. А с понедельника придет похолодание до +13 +16 градусов. Тепло вернется только после 26 мая.