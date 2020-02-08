Погода снова удивит: синоптики изменили прогноз на выходные дни

Погода в Украине этой зимой поражает своей непредсказуемостью и аномальными погодными явлениями. Не успели синоптики напугать украинцев сильными морозами, как выяснилось в уточненном прогнозе, что они будут не такими уж и сильными, а дневная температура воздуха местами поднимется до плюсовых значений.

Так, в субботу, 8 февраля, самые сильные морозы ожидаются на востоке Украины, и только в ночные часы. Синоптики прогнозируют от -10 до -13 градусов ночью, от -4 до -6 градусов днем. В Днепре, а также в Донецкой области возможен небольшой снег, в остальных областях – сухо.

В южной части страны снег вероятен только в Крыму, на остальной территории сухо. Ночью от -7 до -10 градусов, днем столбики термометров покажут от 0 до -3 градусов.

На севере страны сухо, без осадков. Ночная температура воздуха составит -7 -9 градусов, днем ожидается от 0 до -2 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, ночью температура воздуха опустится до -8 -10 градусов, днем потеплеет до 0 -2 градусов.

В западной части страны ночная температура воздуха будет колебаться в пределах -7 -9 градусов, днем столбики термометров покажут от -2 до +2 градусов, без осадков.

В Киеве 8 февраля будет сухо, небольшая облачность, без осадков. Ночью -7 -9 градусов, днем от 0 до -2 градусов.

Карта погоды на 8 февраля

В воскресенье, 9 февраля, синоптическая картина начнет меняться. Восток Украины будет еще скован ночными морозами, а вот на остальной территории страны температура начнет постепенно подниматься.

На востоке ночная температура упадет до -12 -15 градусов, днем также будет холодно, от -1 до -5 градусов, осадки не прогнозируются.

В южных областях будет солнечно, без осадков. Ночью термометры покажут от -8 до -13 градусов, в Крыму -7 -9 градусов. Днем температура воздуха начнет подниматься, в Херсоне, а также в Крыму от -1 до -3 градусов, в Одессе и Николаеве от +1 до +4 градусов.

На севере Украины солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью -6 -8 градусов, днем воздух прогреется до +2 +4 градусов. Без осадков.

В центре страны также сильные ночные морозы -8 -10 градусов сменятся резким потеплением до о +1 градуса. Осадки не прогнозируются.

В западных областях ночная температура воздуха составит -4 -6 градусов, местами до -8 градусов. Днем столбики термометров начнут резко подниматься, ожидается от +3 до +6 градусов.

В Киеве 9 февраля без осадков, ясная и солнечная погода. Ночью -4 -6 градусов, днем ожидается от +1 до +3 градусов.

Карта погоды на 9 февраля