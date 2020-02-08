Погода знову здивує: синоптики змінили прогноз на вихідні дні

Погода в Україні цієї зими вражає своєю непередбачуваністю та аномальними погодними явищами. Не встигли синоптики налякати українців сильними морозами, як з'ясувалося в уточненому прогнозі, що вони будуть не такими вже і сильними, а денна температура повітря місцями підніметься до плюсових значень.

Так, в суботу, 8 лютого, найсильніші морози очікуються на сході України, і тільки в нічні години. Синоптики прогнозують від -10 до -13 градусів вночі від -4 до -6 градусів вдень. В Дніпрі, а також у Донецькій області можливий невеликий сніг, в інших областях – сухо.

У південній частині країни сніг імовірний тільки в Криму, на решті території сухо. Вночі від -7 до -10 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від 0 до -3 градусів.

На півночі країни сухо, без опадів. Нічна температура повітря складе -7 -9 градусів, вдень очікується від 0 до -2 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, вночі температура повітря опуститься до -8 -10 градусів, вдень потеплішає до 0 -2 градусів.

У західній частині країни нічна температура повітря буде коливатися в межах -7 -9 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -2 до +2 градусів, без опадів.

У Києві 8 лютого буде сухо, невелика хмарність, без опадів. Вночі -7 -9 градусів, вдень від 0 до -2 градусів.

Карта погоди на 8 лютого

У неділю, 9 лютого, синоптична картина почне змінюватися. Схід України буде ще скутий нічними морозами, а ось на решті території країни температура почне поступово підійматися.

На сході нічна температура впаде до -12 -15 градусів, вдень також буде холодно, від -1 до -5 градусів, опади не прогнозуються.

У південних областях буде сонячно, без опадів. Вночі термометри покажуть від -8 до -13 градусів, у Криму -7 -9 градусів. Вдень температура повітря не почне підійматися, у Херсоні, а також в Криму від -1 до -3 градусів, в Одесі та Миколаєві від +1 до +4 градусів.

На півночі України сонячно, опади не прогнозуються. Вночі -6 -8 градусів, удень повітря прогріється до +2 +4 градусів. Без опадів.

У центрі країни також сильні нічні морози -8 -10 градусів зміняться різким потеплінням до +1 градуса. Опади не прогнозуються.

У західних областях нічна температура повітря складе -4 -6 градусів, місцями до -8 градусів. Вдень стовпчики термометрів почнуть різко підійматися, очікується від +3 до +6 градусів.

У Києві 9 лютого без опадів, ясна та сонячна погода. Вночі -4 -6 градусів, вдень очікується від +1 до +3 градусів.

Карта погоди на 9 лютого