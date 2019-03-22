Погода с сюрпризом: синоптики огорчили прогнозом на выходные

Погода в Украине на этих выходных будет совсем не такой, как сообщалось ранее. Вместо обещанного потепления в нескольких областях опустится температура воздуха и пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Диденко напомнила о сюпризах погоды в марте - 22 марта 2013 года столицу завалило снегом, что привело к коллапсу на дорогах. Она отметила, что в этом году в конце марта у нас почти весенняя погода, но предупредила, что в некоторых областях на выходных возможен мокрый снег.

"А что завтра в Украине? Было бы удивительно, если бы без сюрпризов. В восточной части Украины 23 марта будет идти мокрый снег! Есть даже вероятность мокрого снега в Запорожье и в Крыму. Плюс – порывистый ветер. На Левобережье будет пасмурно, а на остальной территории ожидается сухая солнечная погода", - рассказала Диденко.

Теплее всего на выходных будет в западных областях, а на востоке будет относительно прохладно.

"Температура воздуха завтра в Украине на протяжении дня +6 +11 градусов, на востоке +3 +7 градусов, в западных областях +9 +14", - отметила синоптик.

В Киеве 23 марта будет сухо, но прохладно. Дневная температура воздуха не превысит +7 градусов.

"Ветер с сегодняшнего сильного стихнет до умеренного. В воскресенье немного потеплеет, но появится дождь", - добавила Диденко.

Карта погоды

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какая погода ожидается в последнюю неделю марта.

А также писали о том, чем порадует погода украинцев на выходных 23 и 24 марта.