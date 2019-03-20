Мокрое потепление: чем порадует погода до конца недели

Прогноз погоды в Украине (pixabay.com)

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается весенняя, но нестабильная

Погода в Украине в ближайшие дни уверенно поворачивает в сторону весны. В некоторых областях ожидаются еще ночные небольшие морозы, пройдут дожди, но дневная температура воздуха задержится на отметке +10 градусов.

В четверг, 21 марта, по всей территории Украины ожидается сухая, облачная погода. На востоке ночью от -1 до +2 градусов. Днем от +7 до +11 градусов.

В южных областях ночью от +1 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +10 +13 градусов.

На севере ночью прохладно, -1 градус. Днем ожидается от +7 до +9 градусов.

В западных областях ночью небольшой мороз, днем от +8 до +10 градусов, в Ужгороде до +13 градусов.

В центральной части страны ночью -1 +2 градуса, днем прогреется до +8 +11 градусов.

В столице 21 марта облачно. Ночью -1 градус, днем +7 +9 градусов. Наталка Диденко предупредила, что ожидается холодный ветер и посоветовала взять с собой шапочку.

Погода в Украине 21 марта

В пятницу, 22 марта, северную и восточную часть Украины накроют дожди, в остальных регионах сухо.

На востоке ночью +1 +4 градуса. Днем от +7 до +10 градусов, небольшие кратковременные дожди.

В южных областях облачно с прояснениями, ночью +2 +5 градусов, днем прогреется воздух до +11 +13 градусов.

На севере пасмурно, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью +2 +4 градуса, днем +8 +10 градусов.

В западных областях облачно. Ночью +2 +5 градусов. Днем ожидается от +9 до 13 градусов.

В центральной части страны без осадков, ночью +2 +4 градуса, днем +9 +11 градусов.

В Киеве 22 марта небольшая облачность. Ночью +3 +5 градусов, днем воздух прогреется до +10 +12 градусов.

Погода в Украине 22 марта

В субботу, 23 марта, мокрый снег пройдет в восточных областях только ночью, днем будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха ночью +1 +3 градуса, днем от +7 до +9 градусов.

На юге облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +3 +5 градусов, днем +10 +13 градусов.

На севере без осадков. Ночью +2 +4 градуса, днем прогреется до +10 градусов.

В западных областях потеплеет до +12 +15 градусов днем. Ночью +2 +5 градусов, без осадков.

В центральной части страны облачно, осадки не прогнозируются. Ночью +2 +5 градусов. Днем +9 +11 градусов.

В столице 23 марта будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +3 +5 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

Погода в Украине 23 марта

В воскресенье, 24 марта, часть страны снова накроет дождями, но ожидается теплая погода.

На востоке пройдут кратковременные дожди. Ночью +1 +3 градуса, днем +9 +12 градусов.

В южных областях пасмурно, дождь пройдет только в Николаевской области. Ночью +2 +6 градусов, днем воздух прогреется до +11 +14 градусов.

На севере без осадков, облачно. Ночью +2 +4 градуса, днем от +10 до +12 градусов.

В западных областях без осадков, местами облачно. Ночью +2 +6 градусов. Днем ожидается +11 +13 градусов, на Закарпатье до +16 градусов.

В центральной части страны возможны небольшие дожди. Ночью от 2 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов.

В столице 24 марта без осадков, облачно. Ночью +3 +5 градусов, днем ожидается +10 +12 градусов.

Погода в Украине 24 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали обнадеживающий прогноз погоды на весенние месяцы.

А также рассказывали о том, что климатологи дали прогноз погоды на день президентских выборов.