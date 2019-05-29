Погода снова свирепствует: на западе Украины выпал град размером с орех

Погода в Украине продолжает удивлять. На Закарпатье в Тячеве прошел сильный град. Пользователи сети выложили в сеть фото и видео природного явления.

Так, в частности, градом размером с орех, засыпало село Ганичи Тячевского района. При этом об убытках местные жители пока ничего не сообщают.

На Закарпатье прошел большой град (видео: instagram.com/kristina12345.09876542)

Напомним, что непогода в Украине в западных областях забрала жизни двух человек. Погибли 57-летний мужчина и 11-летний мальчик. При этом наводнение в Закарпатской и Ивано-Франковской областях самое сильное.

На Закарпатье прошел большой град (фото: instagram.com/pershij.com.ua)

В течение недели из-за сложных погодных условий в 162 населенных пунктах в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей частично подтоплены около 2 тысяч домов, более 7,3 тысяч домохозяйств, 8800 га сельхозугодий в 162 населенных пунктах. Кроме того было размыто около 100 км покрытия автодорог, обесточены 197 населенных пунктов и нарушено газоснабжение в 2 населенных пунктах.

При этом спасатели провели 145 выездов, эвакуировали 76 человек, отбуксировали 8 автомобилей и 2 автобуса и перевезли через подтопленные участки дорог около 600 человек.

Ранее сообщалось о том, что города на Прикарпатье превратились в реки из-за сильных дождей.