Погода знову лютує: на заході України випав град розміром з горіх

Погода в Україні продовжує дивувати. На Закарпатті у Тячеві пройшов сильний град. Користувачі мережі виклали в мережу фото і відео природного явища.

Так, зокрема, градом розміром з горіх, засипало село Ганичі Тячівського району. При цьому про збитки місцеві жителі поки нічого не повідомляють.

На Закарпатті пройшов великий град (відео: instagram.com/kristina12345.09876542)

Нагадаємо, що негода в Україні в західних областях забрала життя двох людей. Загинули 57-річний чоловік та 11-річний хлопчик. При цьому повінь у Закарпатській та Івано-Франківській областях найсильніше.

На Закарпатті пройшов великий град (фото: instagram.com/pershij.com.ua)

Протягом тижня через складниі погодні умови у 162 населених пунктах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей частково підтоплено близько 2 тисяч будинків, понад 7,3 тисяч домогосподарств, 8800 га сільгоспугідь у 162 населених пунктах. Крім того було розмито близько 100 км покриття автодоріг, знеструмлено 197 населених пунктів та порушено газопостачання в 2 населених пунктах.

При цьому рятувальники провели 145 виїздів, евакуювали 76 осіб, відбуксирували 8 автомобілів та 2 автобуси і перевезли через підтоплені ділянки доріг близько 600 чоловік.

Раніше повідомлялося про те, що міста на Прикарпатті перетворилися на річки через сильні дощі.