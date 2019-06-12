Сильного похолодания в июне не будет: синоптик дал неожиданный прогноз

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится

Погода в Украине в среду, 13 июня, практически во всех регионах будет опасной, так как температура воздуха превысит +30 градусов. В нескольких областях возможны грозы.

Погода на востоке Украины в среду будет сухой и жаркой. Синоптики прогнозируют ночью +18 +21 градус, а днем столбики термометров покажут от +31 до +34 градусов.

В южных областях будет жарко, осадки не прогнозируются. Ночью +19 +21 градус, днем температура воздуха составит +31 +33 градуса. В Крыму синоптики прогнозируют небольшую грозу. Ночью +19 +21 градус, днем от +29 до +31 градуса.

Северные области может накрыть сильная гроза, однако на температуре воздуха это сильно не скажется. Ночью ожидается +19 +21 градус, днем от +30 до +32 градусов.

В западных областях сухо и солнечно. Ночью температура воздуха опустится до +16 +20 градусов, но днем снова поднимется до +31 +33 градусов.

В центральной части страны без осадков. Ночью +18 +20 градусов, днем температура составит +31 +33 градуса.

В Киеве 13 июня будет сухо и солнечно. Ночью +19 +21 градус, днем столбики термометров покажут +31 +33 градуса.

Погода в Украине 13 июня

Народный синоптик Леонид Горбань в своем комментарии для издания "Сегодня" отметил, что во второй половине июня жара немного спадет, но сильного похолодания ждать не стоит.

Он рассказал, что 16-17 июня пройдут дожди во многих областях Украины и температура опустится до +26 +28 градусов, а еще через несколько дней она опустится до +24 +26 градусов.

"Дождь пройдет 16-17 июня, 26 июня. Но обложных дождей, которые идут несколько дней подряд, не предвидится ни в июне, и в июле", – добавил синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик сделала важное предупреждение о погоде 13 июня.

А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды до конца июня и сообщили, где будет заливать дождями.