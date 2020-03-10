Погода совсем испортится: каким областям приготовиться к резкому ухудшению

Погода в Украине в ближайшие дни существенно испортится. Синоптики предупреждают о сильных дождях, штормовом ветре и существенном снижении температуры воздуха в некоторых областях.

В среду, 11 марта, в большинстве областей страны ожидаются дожди, местами умеренные и сильные. Сухо будет только на юге Украины. На востоке страны пройдут кратковременные дожди, ветер усилится до 12 м/с. Ночью в регионе ожидается от +4 до +6 градусов, днем прогреется до +10 +13 градусов.

В южных областях небольшая облачность, без осадков. Ночью от +4 до +6 градусов, днем будет тепло, +13 +16 градусов. В Крыму облачно, но сухо. Ночью +4 +6 градусов, днем +13 +15 градусов.

На севере Украины также будут идти дожди. Ночью +4 +6 градусов, днем от +10 до +12 градусов. Ожидается усиление ветра до 12 м/с.

В западных областях пройдут кратковременные дожди, местами сильные, ветер усилится до штормовых значений. Ночью в регионе от 0 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +9 +11 градусов.

В центральных областях также пройдут дожди, и усилится ветер до 12 м/с. Ночная температура воздуха составит +4 +6 градусов, днем ожидается от +10 до +13 градусов.

В Киеве 11 марта будет идти дождь, ожидается сильный ветер. Ночная температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов, днем потеплеет до +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на 11 марта

По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 марта в Украине немного потеплеет, и ожидается сухая погода в большинстве областей. Дожди пройдут только на Западе страны.

В пятницу, 13 марта, дожди накроют почти всю Украину, кроме южных областей. Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +14 градусов, на Юге до +15 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на 13 марта

А вот в воскресенье жителей Украины ожидает сильное похолодание и в некоторых регионах может пойти мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью опустится до небольших морозов, от -1 до -4 градусов, днем в большинстве областей от +3 до +6 градусов. На востоке возможны осадки в виде снега с дождем.

Карта погоды в Украине на 15 марта