Погода повернула в другую сторону: синоптики резко изменили прогноз

Погода в Украине снова взяла курс на весну и в ближайшие сутки по всем областям страны снег прекратится, а температура воздуха днем ожидается выше нуля. В нескольких областях будет пасмурно и есть вероятность небольшого дождя и мокрого снега только на востоке.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, год назад в Киеве был сильный снег и 6-9 градусов мороза. Однако в этом году в Украине совершенно аномальная зима – пока в Европе бушуют циклоны, у нас летают антициклоны.

"Сейчас у нас ни мороза, ни снега, и так будет в ближайшее время. 24 января Украина окажется между северным циклоном и не менее масштабным антициклоном, который охватывает практически всю континентальную Европу. Только лишь кусочек теплого фронта (на карте красным) черкнет по северным областям Украины, закрывая солнце и местами организовывая осадки. То есть, завтра в большинстве областей будет преобладать сухая погода, только в Житомирской, Киевской областях затянет тучами, а в Черниговской, Сумской и Харьковской областях есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега", - рассказала Диденко.

Карта погоды

Она добавила, что сильный ветер начнет утихать, а ночные морозы сменяться плюсовой температурой воздуха.

"Ветер постепенно угомонится, из сильного перейдет в умеренный. Температура воздуха в ближайшую ночь 0-5 мороза, на Востоке и в горах местами до -7 градусов, завтра днем в Украине 0-5 градусов тепла", - написала синоптик.

В Киеве 24 января ожидается облачная погода, но уже без существенных осадков. Ветер западный, 5-12 м/с, порывистый, но уже более слабый, чем сегодня. Ночью около нуля, днем +1 +3 градуса.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют в Украине с пятницы, 24 января, потепление в большинстве областей. Ночью температура будет опускаться до -5 градусов, а вот днем ожидается от +2 +4 градусов на востоке и севере страны, +4 +6 градусов в южных областях и до +5 +7 градусов на западе Украины.

Карта погоды на 24 января