Погода повернула в інший бік: синоптики різко змінили прогноз

Погода в Україні знову взяла курс на весну і в найближчу добу по всіх областях країни сніг припиниться, а температура повітря вдень очікується вище нуля. В кількох областях буде хмарно і є ймовірність невеликого дощу і мокрого снігу тільки на сході.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, рік тому в Києві був сильний сніг та 6-9 градусів морозу. Проте в цьому році в Україні абсолютно аномальна зима – поки в Європі вирують циклони, у нас літають антициклони.

"Зараз у нас ні морозу, ні снігу, і так буде найближчим часом. 24 січня Україна опиниться між північним циклоном і не менш масштабним антициклоном, який охоплює практично всю континентальну Європу. Лише шматочок теплого фронту (на карті червоним) черкне по північним областям України, закриваючи сонце і місцями організовуючи опади. Тобто, завтра в більшості областей переважатиме суха погода, лише в Житомирській, Київській областях затягне хмарами, а в Чернігівській, Сумській і Харківській областях є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу", - розповіла Діденко.

Карта погоди

Вона додала, що сильний вітер почне вщухати, а нічні морози змінюватися плюсовою температурою повітря.

"Вітер поступово вгамується, з сильного перейде в помірний. Температура повітря найближчої ночі 0-5 морозу, на Сході та в горах місцями до -7 градусів, завтра вдень в Україні 0-5 градусів тепла", - написала синоптик.

У Києві 24 січня очікується хмарна погода, але вже без істотних опадів. Вітер західний, 5-12 м/с, поривчастий, але вже більш слабкий, ніж сьогодні. Вночі близько нуля, вдень +1 +3 градуси.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують в Україні з п'ятниці, 24 січня, потепління в більшості областей. Вночі температура буде опускатися до -5 градусів, а от вдень очікується від +2 +4 градусів, на сході та півночі країни, +4 +6 градусів у південних областях та до +5 +7 градусів на заході України.

Карта погоди на 24 січня