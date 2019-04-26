ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Новости » Общество    26.04.2019 - 09:48
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Иллюстративное фото (pixabey.com)

В Украине местами будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине в ближайшие дни, несмотря на прогнозируемые осадки, будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 26-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая (4 класса) пожарная опасность.

В Киеве 26-28 апреля ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, как и в Киевской области.

Кроме того, по данным Гидрометцентра, в связи с оттепелью 26 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху. В частности, в субботу и воскресенье в западных областях умеренные, в Прикарпатье значительные дожди, местами грозы, на севере страны небольшой дождь.

Отметим, сегодня, 26 апреля, в Украине будет тепло, только в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы.

Синоптики предупредили об усилении ветра в Украине
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ГСЧСпожарная опасностьсиноптики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь