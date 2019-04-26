Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

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В Украине местами будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине в ближайшие дни, несмотря на прогнозируемые осадки, будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 26-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая (4 класса) пожарная опасность.

В Киеве 26-28 апреля ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, как и в Киевской области.

Кроме того, по данным Гидрометцентра, в связи с оттепелью 26 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху. В частности, в субботу и воскресенье в западных областях умеренные, в Прикарпатье значительные дожди, местами грозы, на севере страны небольшой дождь.

Отметим, сегодня, 26 апреля, в Украине будет тепло, только в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы.