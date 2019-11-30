Погода на Новый год 2020: синоптики резко изменили прогноз

Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год 2020 в Украине из-за появления новых данных. Как сообщается, украинцы встретят год Крысы с несильным морозами и снегом. Об этом заявил в своем прогнозе на зиму народный синоптик Леонид Горбань. При этом позже появились другие прогнозы, согласно которым в Украине 31 декабря ожидается "плюсовая" температура.

Как сообщал Леонид Горбань, 2020-й год украинцы встретят с незначительными морозами.

"После 13 декабря и до конца месяца ожидаются только минусовые температуры, 15-16 декабря похолодает ночью до 11-12 градусов мороза. Далее температура будет колебаться: то 2-3 градуса мороза 18-20 декабря, то до -13... -15 градусов мороза ночами 23-24 декабря. Расчет показывает, что перед Новым годом снег выпадет дважды: 22-24 и 28-30 декабря, сперва 6-8 см снега, затем еще 7-10 см. Причем эти дни должны быть морозными, до -5-7 градусов. Получается, что новогодняя ночь нас ждет настоящая, Новый год встретим и со снегом, и с морозом", - рассказал синоптик в недавнем прогнозе.

Новый год (иллюстративное фото: pixabay.com)

Также Леонид Горбань прогнозирует, что весь январь нас ждут небольшие морозы и частые, порой сильные снегопады. Православное Рождество также будет морозным, но без осадков, снег выпадет сразу после праздника.

Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова дала свой прогноз на два первых месяца зимы.

"В конце декабря – начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет совсем иного характера, в основном мокрый снег. Метели ожидаются, но кратковременные", – рассказала Мартазинова.

Зима (иллюстративное фото: pixabay.com)

То есть, по ее прогнозам, на Новый год будет морозно и малоснежно.

На многих метеосайтах, дающие расчеты погоды на 2-4 недели вперед, "не видят" сильных морозов почти весь декабрь и сулят нам похолодание везде, кроме южных областей, до -5… -8 градусов ночью и до -2… -3 градусов днем только после 20 числа. Зато выпадение то небольших, то обильных осадков в виде дождя и мокрого снега в северных, центральных и восточных регионах и дождя в южных регионах метеосайты прогнозируют почти ежедневно, кроме одной "сухой" недели – с 12 по 19 декабря. На одном из метеосайтов прогнозируются "плюсовые" температуры к концу декабря.

Пронноз погоды на 31 декабря (worldluxrealty.com)