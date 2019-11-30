Погода на Новий рік 2020: синоптики різко змінили прогноз

Синоптики різко змінили прогноз погоди на Новий рік 2020 в Україні через появу нових даних. Як повідомляється, українці зустрінуть рік Щура з несильним морозами і снігом. Про це заявив у своєму прогнозі на зиму народний синоптик Леонід Горбань. При цьому пізніше з'явилися інші прогнози, згідно з якими в Україні 31 грудня очікується "плюсова" температура.

Як повідомляв Леонід Горбань, 2020-й рік українці зустрінуть із незначними морозами.

"Після 13 грудня і до кінця місяця очікуються тільки мінусові температури, 15-16 грудня похолоднішає вночі до -11 -12 градусів морозу. Далі температура буде коливатися: -2 -3 градуси морозу 18-20 грудня, то до -13... -15 градусів морозу ночами 23-24 грудня. Розрахунок показує, що перед Новим роком сніг випаде двічі: 22-24 та 28-30 грудня, спершу 6-8 см снігу, потім ще 7-10 см. Причому ці дні повинні бути морозними, до 5-7 градусів. Виходить, що новорічна ніч на нас чекає справжня, Новий рік зустрінемо і зі снігом, і з морозом", - розповів синоптик в недавньому прогнозі.

Новий рік (ілюстративне фото: pixabay.com)

Також Леонід Горбань прогнозує, що весь січень нас чекають невеликі морози і часті, часом сильні снігопади. Православне Різдво також буде морозним, але без опадів, сніг випаде одразу після свята.

Заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України доктор наук Вазіра Мартазінова дала свій прогноз на два перших місяці зими.

"В кінці грудня – початку січня стійкого снігового покриву, швидше за все, чекати не варто. В цілому його буде менше цієї зими, ніж торік, і при цьому він буде зовсім іншого характеру, переважно мокрий сніг. Очікуються хуртовини, але короткочасні", – розповіла Мартазинова.

Зима (ілюстративне фото: pixabay.com)

Тобто, за її прогнозами, на Новий рік буде морозно і малосніжно.

На багатьох метеосайтах, що дають розрахунки погоди на 2-4 тижні вперед, "не бачать" сильних морозів майже весь грудень і обіцяють нам похолодання скрізь, крім південних областей, до -5... -8 градусів вночі до -2... -3 градусів вдень лише після 20 числа. Зате випадання то невеликих, то рясних опадів у вигляді дощу та мокрого снігу в північних, центральних і східних регіонах і дощу в південних регіонах метеосайти прогнозують майже щодня, крім одного "сухого" тижня – з 12 по 19 грудня. На одному з метеосайтов прогнозуються "плюсові" температури до кінця грудня.

Прогноз погоди на 31 грудня (worldluxrealty.com)