Погода в марте 2023 готовит украинцам "сюрпризы": синоптики обновили прогноз

Погода в Украине в марте 2023 года будет с приятными теплыми сюрпризами, весна придет рано, но и без периодов похолоданий не обойтись.

Читайте ниже в материале Styler свежий прогноз погоды на первый месяц весны.

Весна будет ранней и теплее нормы

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура ожидается 2-7 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 27-44 мм, в Закарпатье, в Карпатах и Крымских горах 49-98 мм, что в пределах нормы, только в восточных областях несколько меньше нормы.

Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что весна в Украине будет очень ранней. Март начнется с потепления, температура будет в пределах +9...+11, на западе страны воздух прогреется до +10...+13. Осадков будет немного, а солнца станет больше.

Такая погодная ситуация, по прогнозу синоптика, будет держаться и во второй декаде месяца. В конце марта будет еще теплее, но станет больше туч. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14...+18 градусов.

Что говорят погодные карты

Ресурс Gismeteo на обновленных погодных картах обещает теплый месяц. Синоптики прогнозируют (по данным для Киева) в первой половине марта преимущественно плюсовую температуру (до +6 градусов), однако возможны дневные заморозки, ночью также возможны небольшие "минусы".

Вторая половина месяца будет преимущественно теплой – воздух будет прогреваться временами до +12 градусов, а ночные заморозки – маловероятны.

Погода в Киеве в марте (скриншот)

Вероятны периоды с неустойчивой погодой

Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины, прогнозирует, что после теплой зимы к нам придет теплая весна.

Это связано с изменением климата, обусловленным человеческой деятельностью, а также с таким процессом, как Ла-Нинья, влияющим на погоду многих регионов, и Украины также. Как следствие, последний месяц зимы тоже вероятно будет на 2-3 градуса теплее по сравнению с климатической нормой.

Тем не менее, заходы арктического воздуха в начале весны высоковероятны.

"Однако стратосферное потепление, которое сейчас начало развиваться, может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы и будет способствовать затокам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны", – отмечает Балабух.