Погода в Карпатах: 2021 год завершится снегопадами

Последняя неделя этого года принесет в Карпаты снегопады при температуре около 0. Солнце не покажется из-за облаков, зато будет безветренно, что сделает активный отдых максимально комфортным.

Подробнее о том, какой будет погода на популярных горных курортах - читайте ниже в нашем материале.

Погода в Буковеле

Сейчас на самом большом украинском курорте Карпат умеренно морозно - до -7, однако примерно с 30 декабря в Буковеле ожидается небольшое повышение температуры - от -1 до +1.

Несколько дней продержится температура около 0, но уже 3-4 января столбики термометров опять опустятся до -3-4 и установится слабо морозная погода. Небо над Карпатами почти постоянно затянуто тучами, небольшой снег будет периодически идти всю новогоднюю неделю.

1 января возможен дождь и порывистый ветер до 18 м/с. Высота снежного покрова сейчас составляет немногим более 90 см.

Погода в Славском

В Славское придет облачная погода с мелким снегом - он будет идти ежедневно, с перерывами, но катанию не помешает. В четверг и пятницу температура воздуха будет колебаться от -2 до +2.

А вот новый год начнется с +3-4 и небольшого дождя, переходящего в мокрый снег. На улице будет не очень комфортно, зато сладко отоспитесь после новогодней ночи.

Всю неделю погода будет безветренной, и только 1 января возможен умеренный ветер с порывами до 16-17 м/с.

Погода на Драгобрате

В ближайшую неделю на Драгобрате, по данным Sinoptik.ua, ожидаются небольшие морозы (до -4).

С 30 декабря по 1 января днем столбики термометров покажут плюсовую температуру (до +2). Солнце почти постоянно скрыто за облаками (Говерлу вдалеке вы, скорее всего, не увидите), временами будет идти мелкий снег, а 1 января вероятен снег с дождем.

Высота снежного покрова уже превысила рекордную в этом году отметку 180 см.

Снеголавинная обстановка

В целом, на этой неделе на склонах Карпат складываются благоприятные условия для любых зимних развлечений.

Только в высокогорье Ивано-Франковской области и западном высокогорье Закарпатской области сохраняется третий уровень лавиноопасности - снег может сойти с крутых склонов даже при небольшой нагрузке. Также здесь возможен сход природных лавин.

Если вы решили встречать Новый год в Карпатах, погода позволит вам активно отдохнуть и потренироваться на лыжных трассах: сильные морозы временно отступили, снежный покров поддерживается благодаря ежедневным снегопадам, а скорость ветра не превышает 6-7 м/с.